F1 : Schumacher, Verstappen... L'énorme message de Jean Todt

Publié le 27 septembre 2022 à 00h35 par La rédaction

Comme la saison dernière, Max Verstappen domine le championnat du monde. Cette performance rappelle forcément celles de Michael Schumacher à l'époque où il écrasait la Formule 1. A ce sujet, Jean Todt - ancien président de la FIA - a fait une comparaison entre les deux pilotes, avant d'adresser un message de soutien à la famille de l'Allemand.

Max Verstappen confirme son statut de champion du monde et s'affirme comme la nouvelle coqueluche de la Formule 1. Assez pour le comparer à Michael Schumacher ? Jean Todt, ancien patron de la FIA, a tenté de répondre à cette question. En effet, il se montre très élogieux envers le pilote Red Bull.

« Max comme Michael est très déterminé »

Jean Todt ne connait pas personnellement Max Verstappen, mais il reconnait que le Néerlandais dispose d'une formidable monoplace. « Je connais très bien Michael, pas vraiment Max. Max comme Michael est très déterminé, très agressif. Michael, en dehors des courses, est une personne merveilleuse. Pour Max, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Maintenant, je le vois concentré sur la course, à juste titre. Et puis, bien sûr, ils avaient tous deux de superbes voitures. Parce que pour gagner, chaque pilote, aussi exceptionnel soit-il, a besoin d’une voiture compétitive » a-t-il relevé dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Todt soutient Schumacher