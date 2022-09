Formule 1

Hamilton, Leclerc… L’énorme aveu de Red Bull sur Verstappen

Publié le 26 septembre 2022 à 02h35 par Dan Marciano

Champion du monde de Formule 1 en 2021, Max Verstappen marche sur la concurrence cette année grâce notamment à une monoplace encore plus performante. Directeur de Red Bull, Christian Horner s'est prononcé sur la saison du pilote néerlandais et s'est laissé aller à quelques vérités sur la réglementation.

Max Verstappen et Red Bull survolent cette saison de Formule 1. Le pilote néerlandais est intouchable cette année et pourrait bien remporter un nouveau succès. Cette bonne forme est notamment due à la qualité de sa monoplace, mais aussi à la nouvelle règlementation mise en place. Selon le directeur de Red Bull, Cristian Horner, elle permet aux pilotes, et notamment à Verstappen, d'effectuer de folles remontées comme en Hongrie ou encore à Spa-Francorchamps.

F1 : Verstappen, Red Bull... Perez annonce la couleur https://t.co/yTKWyUdWCs pic.twitter.com/mEubJaNv2C — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Si de telles remontées étaient possibles en 2021 ? Non je ne pense pas »

Dans des propos rapportés par Motorsport , Cristian Horner a admis qu'il était impossible pour Verstappen d'effectuer de telles courses en 2021. « Si de telles remontées étaient possibles en 2021 ? Non je ne pense pas. Je pense que les voitures étaient très difficiles à suivre. La traînée de la voiture était tellement interrompue par la voiture qui suivait que c’était très difficile. Mais la lutte que nous avons eue en 2021, en particulier entre Max et Lewis, était d’une autre dimension. Je veux dire que ces deux gars s’affrontaient tous les week-ends et c’était deux titans au sommet de leur art. C’était fantastique d’avoir pu en faire partie » a-t-il déclaré.

Horner salue les efforts des instances

Le responsable salue les efforts de la FIA pour éviter de trop grandes disparités : « Lorsque vous introduisez des changements de réglementation aussi radicaux, quelqu’un va faire les choses bien, quelqu’un va les faire mal. Au bout d’un certain temps, le peloton va converger et le plus important est de ne pas toucher à ces règlements pour permettre à cette convergence de se produire. Mais je pense que la seule chose que les règlements ont fait est qu’ils ont amélioré la lutte pour que les voitures soient en mesure de suivre de plus près. Et nous l’avons vu à de nombreux événements cette année, où les courses ont été fantastiques ».

« Cela prouve que ces voitures peuvent dépasser et suivre de près »