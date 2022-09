Formule 1

F1 : Verstappen, Red Bull... Perez annonce la couleur

Publié le 25 septembre 2022 à 06h35 par La rédaction

Sergio Perez vit dans l'ombre de son coéquipier Max Verstappen cette saison. Pourtant, le pilote mexicain réalise d'excellentes performances et n'y est pas pour rien dans l'avance que possède Red Bull au classement des constructeurs. A quelques Grand Prix de la fin de la saison, Sergio Perez dévoile ses objectifs.

Précieux dans la quête du premier titre mondial de Max Verstappen, Sergio Perez se montre une nouvelle fois au niveau cette saison. Le coéquipier du Néerlandais a remporté un Grand Prix et pointe à la troisième marche du podium au classement des pilotes. Après avoir fait le boulot pour Verstappen, il entend bien finir la saison et espère renouer avec la victoire.

« Il est important pour moi de bien terminer l’année »

A six Grand Prix de la fin, Sergio Perez fait un premier point sur la saison écoulée. « Il est important pour moi de bien terminer l’année, d’être compétitif et de gagner à nouveau des courses. Ce sera mon objectif lors des six courses restantes, retrouver la victoire. Le championnat est déjà pratiquement gagné par Max. Ca m’est égal de terminer deuxième ou troisième. Le plus important pour moi est de redevenir compétitif. Je veux bien finir 2022 afin de commencer très fort en 2023. Je rêve de remporter le Grand Prix du Mexique. Espérons que tout se déroule bien lors des deux prochaines courses afin d’arriver en pleine forme en Amérique » a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Je ne cherche aucune excuse »