F1 - Schumacher : L’annonce qui ne va pas plaire

Après une année passée à attendre qu'un volant se libère chez Mercedes, Mick Schumacher va retrouver la compétition puisqu'il s'est engagé avec Alpine et participera au championnat d'Endurance. Mais récemment, le pilote allemand a fait une annonce qui risque de crisper en interne. En effet, il a fait comprendre que son choix avait été motivé par le fait qu'Alpine soit également en F1 et que cette signature devrait lui permettre de retrouver un baquet dans la catégorie reine.

« Un nouveau challenge s’offre à moi avec Alpine dans la catégorie Hypercar du championnat FIA WEC. La voiture est impressionnante et j’ai hâte de débuter cette compétition », confiait Mick Schumacher à l'annonce de sa signature chez Alpine. Mais le pilote allemand ne compte pas s'inscrire dans la durée dans sa.nouvelle équipe, lui qui y voit surtout un moyen de mieux rebondir en F1.

«J’ai l’impression que cette construction est une bonne affaire»

« Je pense que le lien avec la Formule 1 est certainement un facteur intéressant. Avec la position que je peux occuper chez Mercedes, en étant pilote de réserve là-bas, avec la position en WEC avec Alpine, mais aussi le fait qu’Alpine soit en Formule 1, j’ai l’impression que cette construction est une bonne affaire », a confié Mick Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il fait une déclaration du genre.

Schumacher ne pense qu'à la F1