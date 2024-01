F1 : Schumacher disjoncte, son entourage raconte

Arnaud De Kanel

En 19 saisons passées en Formule 1, Michael Schumacher n'a pas toujours été exemplaire. En 1998, lors du Grand Prix de Spa, il était fou de rage après un accident causé par David Coulthard qui avait ralenti juste devant lui sous la pluie. Son frère, Ralf, s'en souvient très bien.

Michael Schumacher a su faire preuve d'exemplarité au cours de sa carrière en Formule 1 mais tout n'a pas été parfait. Le pilote allemand avait notamment disjoncté à Spa en 1998 suite à son abandon. Un abandon causé par un ralentissement de David Coulthard mal négocié par Schumacher et qui avait provoqué l'accident de la Ferrari. Schumacher avait laissé éclater sa colère et personne n'arrivait à le calmer dans le paddock. Ralf Schumacher s'est livré sur cet épisode marquant.

«Les émotions étaient permises»

« Je me souviens que j’ai vu la scène. C’est très difficile. Il manque une partie qui pourrait encore parler, ou répondre, à cela. C’était quelque chose de très spécial. Mais cela aurait pu être très dangereux. Heureusement que c’était mouillé, car sur une piste sèche, cela aurait pu être plus dangereux. À ce moment-là, sous le coup de l’émotion, on voit les choses différemment. Je pense que cela est arrivé à tous ceux d’entre nous qui ont été dans une voiture, ils le savent. Flavio, avec sa casquette à l’envers, fumait dans les stands. Eddie, tu sautais dans la voie des stands... Je pense que la Formule 1 était beaucoup plus vivante à cette époque. Les émotions étaient permises. Cela fait partie de l’histoire de la Formule 1 », a déclaré Ralf Schumacher dans le podcast Formula For Success . Eddie Jordan avait également été pris à partie par Michael Schumacher.

«Michael s’en est pris à moi»