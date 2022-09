Formule 1

F1 : Russell sort du silence après la polémique avec Hamilton

Publié le 9 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix des Pays-Bas, la colère s'est emparée chez les fans de Lewis Hamilton. En effet, George Russell avait pris la place de son homologue dans la voie des stands, l'empêchant ainsi de changer ses pneus alors que la voiture de sécurité était en piste. Accusé d'égoïsme, Russell condamne les insultes qu'il a reçu et explique l'imbroglio autour de son arrêt discutable.

L'écurie Mercedes a fait face à une situation compromettante le week-end dernier lors du Grand Prix des Pays-Bas. Lewis Hamilton était un temps en tête de peloton et pouvait se battre contre Max Verstappen pour la victoire. Mais une erreur de stratégie lui a coûté de précieuses places et peut-être son premier succès de la saison. La faute à un quiproquo au sein de l'écurie lorsque George Russell est rentré au stand, pensant que Lewis Hamilton allait faire de même. Resté en piste, Hamilton avait exprimé sa colère à sa radio. Depuis, son coéquipier est victime d'une vague d'insultes sur les réseaux sociaux. Remonté, Russell a recontextualisé l'arrêt qui fait tant débat.

F1 : Schumacher, Alonso... Les victoires mythiques de Ferrari à Monza https://t.co/q2a2qHHfET pic.twitter.com/XjOQ2nacQF — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« Je pensais que nous allions tous les deux rentrer aux stands »

Dans l'œil du cyclone des plus fervents et véhéments supporters de Lewis Hamilton, George Russell s'est expliqué. « Personnellement, je pensais que nous allions tous les deux rentrer aux stands. Je suis arrivé juste derrière Nicholas [Latifi], et je lui ai dit de se dépêcher parce que j’avais peur d’être dépassé par [Charles] Leclerc qui était un peu plus loin derrière. Mais ensuite, j’ai creusé un petit écart avec Lewis, donc j’ai été un peu surpris qu'il ne soit pas passé au stand. Mais j’ai su après qu’il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour que tout soit prêt, et que c’était pour cela qu’il ne s’est pas arrêté » confie le pilote Mercedes dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto .

« C’est vraiment horrible de voir cela continuer semaine après semaine »

Cible d'attaques sur les réseaux sociaux, George Russell n'en peut plus. « C’est vraiment horrible de voir cela continuer semaine après semaine, en fonction des dernières nouvelles. Il y en a trop, et je ne pense pas que nous puissions faire quelque chose en tant qu’organisation. Il faut aller au-delà, vers les personnes qui gèrent les canaux de réseaux sociaux, les gouvernements. Il y a tellement de choses qui circulent, et nous faisons tous ce que nous pouvons pour que ces comptes soient rapportés » déplore le Britannique.

« C’est très dommage de voir cela »