F1 : Red Bull et Verstappen tirent la sonnette d’alarme !

Jean de Teyssière

Red Bull a rencontré des difficultés lors des qualifications, avec Max Verstappen seulement septième sur la grille. Le champion du monde en titre peine à retrouver le contrôle de sa monoplace, tandis que Christian Horner, directeur de l’équipe, commence à s'inquiéter de cette contre-performance inattendue. Une situation préoccupante pour l'écurie autrichienne avant la course.

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Red Bull. La séance de qualifications n'a pas tourné en la faveur de l'écurie autrichienne qui voit ses pilotes partir de la septième et de la huitième place. Max Verstappen devra sortir une grande course pour stopper les dégâts.

«La voiture est très difficile à piloter»

A l'issue des qualifications, Max Verstappen s'est montré très inquiet, dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « La voiture est très difficile à piloter et je n’arrive pas à trouver un bon équilibre. Si vous avez un problème et que vous essayez de le régler, alors il y a un autre problème qui se déclenche. Ce n’est pas toujours facile à piloter, disons les choses comme ça. La Q2 n’était pas trop mauvaise. La Q3 était encore très mauvaise - j’avais beaucoup de sous-virage sur les deux trains de pneus. J’ai perdu beaucoup de temps au tour, je ne pouvais pas vraiment pousser les pneus, donc j’ai eu beaucoup de mal avec ça pour une raison que je ne comprends pas. Les longs relais n’étaient pas très prometteurs. Quand on n’est pas équilibré, tout devient difficile en course. Les dernières courses n’ont pas été géniales, donc nous devons renverser la situation et être compétitifs le plus rapidement possible. Demain il faudra limiter les dégâts. »

«Quelque chose ne fonctionne pas»

Même son de cloche pour Christian Horner, le directeur de Red Bull qui reconnaît un gros problème au sein de son équipe : « Nous avons été sévèrement mordus par la réalité aujourd’hui. L’équilibre n’est pas là, on peut l’entendre dans les commentaires de Max. Il se passe quelque chose de fondamental que nous ne maîtrisons pas. La Q2 ne s’est pas trop mal passée, mais en Q3, nous étions à des kilomètres. Nous étudions tout. Nous avons utilisé des spécifications plus anciennes la semaine dernière pour voir si cela réglait les problèmes, mais la réalité est que nous avions toujours les mêmes caractéristiques de maniabilité et les mêmes problèmes. Nous devons régler ce problème rapidement car McLaren a fait un pas important au cours des dernières courses et nous sommes désormais également derrière Ferrari et Mercedes. Il est clair que quelque chose ne fonctionne pas sur la voiture. Il y aura une solution technique à un problème technique. »