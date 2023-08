F1 : Perez sort du silence et lance un défi à Verstappen

Benjamin Labrousse

Alors que les pilotes profitent de leur intersaison, Sergio Perez ronge son frein. 2ème lors du dernier Grand Prix en Belgique, le Mexicain a désormais abandonné tout espoir de titre mondial au profit de son coéquipier Max Verstappen. Mais « Checo » se veut désormais revanchard, et entend bien poser problème au Néerlandais en deuxième partie de saison.

Victorieux à deux reprises cette saison, Sergio Perez avait promis une belle bataille chez Red Bull en tout début de saison.Mais rapidement, la confiance du pilote mexicain a chuté, laissant ainsi Max Verstappen filer vers un 3ème sacre mondial consécutif.

F1 : Révolution chez Alpine, Perez hallucine https://t.co/K5MhMmyXiT pic.twitter.com/VR6fur8n4t — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

« Il faut construire à nouveau à partir de là et combler l’écart avec Max »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Sergio Perez a affirmé vouloir revenir à son meilleur niveau en deuxième partie de saison. « Je sais que tout cela c’est entre mes mains, c’est pourquoi je me concentre sur moi-même. Je suis un gagnant et je n’aime pas avoir de mauvais week-ends. J’ai donc travaillé dur pour éliminer les erreurs des courses du printemps, cela m’a fait mal mais avec l’équipe nous avons trouvé des solutions pour les derniers Grand Prix afin d’assurer les choses, que je ne me retrouve pas en situation délicate avec la voiture. Maintenant il faut construire à nouveau à partir de là et combler l’écart avec Max. Il est plus à l’aise avec la RB19 que moi maintenant, c’est un fait, mais je peux retrouver le niveau de confiance de mon début de saison avec cette monoplace » .

« Ce n’est pas pour finir 2e que je suis ici »