F1 : Panique chez Red Bull, le désastre est assuré

Pour l'instant, tout se passe bien chez Red Bull. Le troisième Grand Prix de l'année aura lieu le 2 avril en Australie. Au classement général, Max Verstappen est premier avec 44 points, suivi de très près par son coéquipier Sergio Pérez avec 43 points. Si les voitures Red Bull fonctionnent bien en course, Christian Horner, le directeur de l'écurie, craint que la concurrence soit de plus en plus rude d'ici cet été.

Christian Horner sait d'expérience que rien n'est jamais gagné d'avance. Ainsi, il se méfie pour l'avenir de Red Bull, même si certains estime que l'écurie a déjà éteint la concurrence avec sa monoplace.

« Nous avons une super voiture »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, s'est d'abord montré satisfait du travail réalisé par son équipe cet hiver : « C’est vrai, nous avons une super voiture, l’équipe a fait un travail incroyable, et il est important que nous essayions de capitaliser là-dessus dès le début, car nous savons que le développement viendra des autres plus tard dans l’année. La réglementation est encore relativement jeune. Ce n’est que la deuxième année. Je m’attends donc à voir énormément de convergence au cours de l’année, et la grille va se resserrer. Nous devons donc engranger en ce moment alors que nous avons une voiture compétitive, et continuer à avancer tout au long de la saison. »

« Il y aura de la concurrence vers l'été »