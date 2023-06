Formule 1 : Neymar déclenche une polémique inattendue

Thibault Morlain

Le 4 juin dernier, c'est Max Verstappen qui remportait le Grand Prix d'Espagne. Et du côté de Barcelone, le pilote Red Bull s'était imposé devant du beau monde. On avait notamment pu voir Neymar, qui était présent sur la piste à quelques minutes du grand départ. Mais voilà que la présence du joueur du PSG n'a visiblement pas été appréciée par les grandes instances de la Formule 1. Une polémique a ainsi éclaté et voilà que cela pourrait amener à certains changements dans le protocole.

Ces dernières semaines, Neymar a fait parler de lui dans les paddocks de Formule 1. On se souvient notamment de sa visite polémique au Grand Prix de Monaco, au lendemain du titre remporté par le PSG. Juste après, le Brésilien était également présent à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Neymar était alors en très bonne compagnie. On a notamment pu voir le numéro 10 du PSG aux côtés de la célèbre chanteuse espagnole Rosalia. Les deux personnalités étaient d'ailleurs présentes sur la piste à quelques minutes du départ du Grand Prix. Et alors qu'elles étaient restées dans l'herbe, juste sur le côté, au moment du tour de formation, la FIA enrage.

« Il n'aurait pas dû être sur la piste »

En voyant Neymar et d'autres invités encore présents à quelques mètres de la piste au début du tour de formation, la FIA a visiblement décidé de réagir. Face à cet incident, des mesures pourraient alors être prises. Ainsi, selon les informations d' Autosport , l'accès à la piste aux célébrités pourrait prochainement être restreint. « Il n'aurait pas dû être sur la piste lors du tour de formation. Les invités doivent partir 10 minutes avant, nous, la télévision, devons sortir 5 minutes avant », explique d'ailleurs une journaliste brésilienne.

« Nous devons tirer les enseignements de l'incident du Grand Prix d'Espagne »