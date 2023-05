F1 : Mercedes et Ferrari à la ramasse, Red Bull n'en revient pas

Jean de Teyssière

Le début de la saison de Formule 1 pour Red Bull a démarré sur les chapeaux de roues ! Vainqueur des cinq premiers Grand Prix, l'écurie autrichienne n'a pas d'égal cette saison. Cette domination sans partage a assez impressionné Christian Horner, le directeur de Red Bull qui s'est même montré surpris de voir que les autres écuries avaient autant de retard sur eux.

Le début de saison de Red Bull est certes incroyable avec cinq victoires sur les cinq premiers Grand Prix (3 pour Max Verstappen et 2 pour Sergio Pérez). Mais il ne s'agit pas du record en F1 puisque dans l'histoire récente, en 2014, Lewis Hamilton et Nico Rosberg avaient remporté avec Mercedes les six premières courses. En 2019, Lewis Hamilton a même poussé le record encore plus loin puisqu'avec Valtteri Bottas ils ont remporté les huit premières courses.

«C'est le meilleur début de saison que nous ayons eu»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull estime que le début de saison de son écurie est historique : « Je pense que c'est le meilleur début de saison que nous ayons eu. Nous avons le sentiment d'avoir fait un bon pas en avant entre la RB18 et la RB19, mais le genre de progrès qui est attendu ; je pense que c'est plutôt que les autres ont l'air d'avoir perdu du terrain. Et je suis sûr qu'ils travaillent dur pour y remédier. Des gains importants pourraient donc intervenir assez rapidement. »

«Nous avons été surpris de constater que les autres n'ont pas été à la hauteur»