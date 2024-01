F1 : Mercedes annonce une signature importante

Arnaud De Kanel

C'est une nouvelle très importante pour Mercedes qui est tombée la semaine passée. En poste depuis 2013, Toto Wolff a prolongé son contrat jusqu'en 2026 et il restera donc directeur de l'écurie allemande. Une décision prise en accord avec le patron d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, et le président de Mercedes, Ola Källenius, les deux autres actionnaires.

Toto Wolff va poursuivre son aventure chez Mercedes ! Directeur de l'écurie allemande depuis 2013, l'Autrichien a prolongé sa mission de deux ans, soit jusqu'en 2026. Egalement actionnaire de Mercedes, il s'est concerté avec les deux autres actionnaires, à savoir Sir Jim Ratcliffe et Ola Källenius. Les deux hommes lui ont réitéré leur confiance.



«Nous avons décidé tous les trois»

« Je pense que la chose la plus importante entre nous trois est que nous nous fassions confiance En fin de compte, en tant qu’actionnaire moi-même, je souhaite le meilleur retour sur investissement. Et le meilleur retour sur investissement est de gagner. Je ne vais pas essayer de m’accrocher à une position dans laquelle je pense que quelqu’un fera mieux que moi. Je m’assure d’avoir des gens autour de moi qui peuvent me dire le contraire. Finalement, nous avons décidé tous les trois : « Faisons-le encore » , a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il conserve également ses multiples casquettes au sein de Mercedes.

«Je n’ai jamais eu de clause de performance»