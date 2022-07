Formule 1

Leclerc, Verstappen… Prost se positionne sur la course au titre

Publié le 23 juillet à 19h35 par Jules Kutos-Bertin

Avant de disputer le Grand Prix de France, le duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc continue de battre son plein. Vainqueur en Autriche, le pilote Ferrari rattrape petit à petit le Néerlandais. Pour Alain Prost, le Monégasque a toutes les capacités pour être champion du monde, même s’il admet que Verstappen l’impressionne et qu’il a progressé depuis l’an dernier.

Après une année exceptionnelle et un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, les candidats au titre ont changé d’identité. Le champion du monde est toujours là, lui, mais Charles Leclerc a pris la place de Lewis Hamilton. Plombé par les nouvelles règles de la FIA, le pilote anglais n’a jamais pu se mêler à la lutte pour le titre. Côté RedBull, le virage a été parfaitement négocié puisque Max Verstappen caracole en tête à la mi-saison. Mais pour le moment, sa victoire est loin d’être acquise…

Charles Leclerc y croit toujours

Après sa victoire en Autriche, Charles Leclerc a confirmé qu’il n’avait pas abandonné l'idée de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. « C’était une très bonne course. Nous avons affiché un très bon rythme et nous nous sommes bien battus avec Max (Verstappen). Mais au final, c’était très difficile avec nos problèmes d’accélérateur, particulièrement dans les virages à faible vitesse. J’ai quand même réussi à gérer cela jusqu’à la fin de la course. De manière étrange, ces problèmes sont apparus au même moment. C’était bien sûr quelque chose que je gardais à l’esprit. J’avais un vrai problème de sensation avec la pédale d’accélérateur, elle ne revenait pas à zéro mais, par chance, ça a tenu jusqu’à l’arrivée. Je suis si heureux », se réjouissait le pilote Ferrari après son succès.

« On voit que Charles n'a pas peur et n'est pas effrayé par le personnage de Max »

Avant le Grand Prix de France, Charles Leclerc pointe à 38 points de Max Verstappen. Et malgré le retard, Alain Prost estime que le Monégasque est prêt pour le duel contre le Néerlandais. « On a vu qu'il était solidement préparé à ce combat. Il est incisif, propre et ne tremble jamais quand il se lance dans les dépassements. Il ne fait jamais le kamikaze et les effectue avec une grande maîtrise. On voit que Charles n'a pas peur et n'est pas effrayé par le personnage de Max (Verstappen). Surtout que c'est aussi différent cette année », explique le quadruple champion du monde français dans un entretien accordé à L’Equipe .

"Comment tout a commencé" ❤️ Le casque spécial de Charles Leclerc pour le #FrenchGP ! 😍#F1 pic.twitter.com/RjFUOl8uhV — Off Track au #FrenchGP 🇫🇷 (@OffTrack_FR) July 22, 2022

Alain Prost est impressionné par Max Verstappen