F1 : Leclerc jubile, le boss de Ferrari lui promet du lourd

Arnaud De Kanel

Charles Leclerc vit un début de saison très compliqué avec Ferrari. Pourtant, La Scuderia a opéré un changement qui allait en sa faveur en nommant Frédéric Vasseur à la tête de la direction sportive de l'écurie. D'ailleurs, le Monégasque confie que de nouvelles têtes vont débarquer chez Ferrari.

Vice-champion du monde la saison passée, Charles Leclerc connait un début d'exercice 2023 plus que délicat. Le Monégasque n'est pas dans le coup pour la gagne car sa Ferrari ne lui permet pas de se mesurer aux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. L'arrivée de Frédéric Vasseur n'a rien changé puisque les résultats de la Scuderia se sont empirés. Mais la calvaire pourrait bientôt se terminer pour Leclerc car Vasseur lui a promis du renfort prochainement.

F1 : Lewis Hamilton a réclamé une grosse révolution https://t.co/VM7Oa3Eall pic.twitter.com/Ea7MFORvYK — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

«Il a été très clair sur le fait qu’il voulait renforcer l’équipe avec de nouvelles personnes»

« Au début, l’introduction s’est faite en douceur, il est arrivé dans l’équipe et n’a pas voulu faire de grands changements. Ce dont nous avons besoin, ce sont de légers changements qui vont dans la bonne direction en termes de façon de penser, et la façon dont il a mis cet objectif au sein de l’équipe est étonnante. Il a également été très clair sur le fait qu’il voulait renforcer l’équipe avec de nouvelles personnes, ce qui est toujours important car cela permet d’avoir un point de vue différent avec des personnes qui viennent d’autres équipes », a assuré Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La révolution se poursuit chez Ferrari.

«Il y a beaucoup de petits changements qui sont en train de s’opérer»