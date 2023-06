F1 : Leclerc dézingue Ferrari, le boss lui répond

Jean de Teyssière

Incapable de se qualifier en Q3 comme il y a deux semaines à Barcelone, Charles Leclerc est sorti de ses gonds en clashant les membres de l'équipe Ferrari. Le Monégasque partira ce dimanche soir du Canada à la 10ème place et le directeur de l'écurie, Frédéric Vasseur, est conscient des manquements et proclame l'union sacrée.

Charles Leclerc, éliminé en Q2, avait déclaré : « On aura une discussion, il faut que ça reste à l’intérieur du team. Je ne suis pas content aujourd’hui, mais il y a d’autres pilotes qui ont fait pareil et qui sont passés en Q3. Donc ça crée de la frustration. Il faut qu’on soit meilleurs que ça. Mais ça fait longtemps que je le dis maintenant, et ça commence à être un peu frustrant, donc j’espère être un peu plus écouté à l’avenir. » Il s'est excusé depuis mais a montré les manquements qu'il y avait au sein de Ferrari.

«J'ai détecté les faiblesses»

Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie Ferrari explique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com que « Quand je suis arrivé chez Ferrari, la voiture de 2023 était déjà là, dans l’atelier. Donc, je me suis d’abord concentré sur ce qu’il faut améliorer côté piste. J’ai détecté des faiblesses que nous essayons de corriger. C’était le premier objectif. Nous commençons maintenant à travailler sur la voiture . »

«La performance vient des employés»