F1 : Le programme du GP d’Abu Dhabi

Arnaud De Kanel

Pour la 22ème et dernière course de la saison, le paddock de Formule 1 s'est donné rendez-vous à Abu Dhabi, plus précisément sur la piste de Yas Marina. La saison passée, ce Grand Prix était plein d'enjeux et avait décidé du championnat du monde après une incroyable bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. D'ailleurs, ce sera la dernière chance pour le Britannique de remporter sa première course de la saison.

La saison de Formule 1 arrive à son terme. A Abu Dhabi, les pilotes disputeront leur dernière course de cette saison 2022, la dernière tout court pour Sebastian Vettel. Un dernier baroud d'honneur pour l'Allemand qui risque d'être très ému à l'arrivée. Ce sera également l'occasion pour Lewis Hamilton de prendre sa revanche sur Max Verstappen après la désillusion de l'année dernière. La pression sera sur les épaules du Britannique qui n'a toujours pas gagné cette saison. L'enjeu sera grand aussi pour Charles Leclerc et Sergio Perez qui se disputeront la deuxième place du classement des pilotes.

Départ dimanche à 14h

Sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi, les pilotes retrouveront l'un de leurs environnements favoris. C'est une course très particulière puisque le départ est donné de jour mais les pilotes arrivent de nuit. Le week-end de course débutera dès vendredi sur les antennes de Canal+ Sport avec la première séance d'essais libres à 11h, suivie de la seconde à 14h. Samedi, ce sera au tour de la troisième et dernière séance d'essais libres, à 11h30 sur Canal+ Sport , avant les qualifications à 15h sur Canal+ Sport . Enfin, le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche 20 novembre à 14h, heure française, et il sera à suivre sur Canal+ mais aussi sur C8 . Au programme, 16 virages, 58 tours de 5,281 kilomètres chacun, pour un total de 306,298 kilomètres.

Demandez le (dernier 🥹) programme sur @canalplus ! 🏆Pour l'occasion on vous attend pour une Watch Party événement dimanche à 13H30 en clair sur myCANAL, YouTube et Dailymotion 😎🎉#AbuDhabiGP #F1 🇦🇪 pic.twitter.com/wXDWf3xg2Q — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 17, 2022

Le programme complet