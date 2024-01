F1 : «Le meilleur de tous les temps», Verstappen éclipse Hamilton

Pierrick Levallet

En F1, le débat fait rage lorsqu'il s'agit de désigner le GOAT. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, fait naturellement la course pour cette haute distinction. Mais pour Gerhard Berger, Max Verstappen aurait d'ores et déjà surpassé la légende britannique même si palmarès n'est pas encore aussi rempli que celui de son rival.

Comme dans tous les sports, le débat fait rage lorsqu'il s'agit de désigner le meilleur de tous les temps en F1. Ex-aequo en terme de sacres de champion du monde, Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont dans la course à ce fameux titre de GOAT tout comme d'autres légendes comme Ayrton Senna. Mais pour Gerhard Berger, Max Verstappen a surpassé son rival britannique et les autres grands noms de la discipline.

«Il a des capacités que je n’ai jamais vues»

« J’ai dit précédemment que Senna est le meilleur pilote de tous les temps, mais je pense que Verstappen est légèrement supérieur par rapport à lui. Il a des capacités que je n’ai jamais vues auparavant, mais il est nécessaire que les fans aient plus de vainqueurs par saison. Il est également intéressant de voir une saison parfaite, comme celle de l’année dernière » a d’abord expliqué l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par F1i .

«Max n’est pas seulement un pilote exceptionnel»