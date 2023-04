F1 : Le gouvernement Macron en guerre, le Grand Prix de Monaco menacé

La rédaction

La réforme des retraites qui cristallisent les tensions en France depuis plusieurs mois pourrait avoir un gros impact sur les évènements sportifs se déroulant sur le sol français. Passée en force le 16 mars dernier à l'Assemblée Nationale via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, de nombreuses actions ont toujours lieu.

La réforme des retraites, bien qu'elle soit promulguée continue toujours de mettre en colère les Français. Emmanuel Macron avait estimé qu'il y avait besoin de 100 jours pour que l'apaisement survienne. Une des branches de la CGT, la CGT Energie a réagi à cette estimation de Macron via un communiqué indiquant : « Macron a promis 100 jours pour apaiser, nous lui promettons 100 jours d’actions et de colère ! ». Un appel à la grève dans l'énergie a été lancé pour le 3 mai. Des coupures énergétiques ont déjà été réalisées dans le cadre des déplacements des ministres et du président Macron.

Roland-Garros menacé...

Si ces coupures ont touché un aéroport et un collège, la CGT Energie appelle également à couper le courant des principaux évènements sportifs se déroulant sur le sol français. Les membres syndicaux ont donc menacé le tournoi de Roland-Garros qui se déroulera à partir du 28 mais prochain d'être victime de coupures de courant tout comme le Festival de Cannes et celui d'Avignon.

...tout comme le Grand Prix de Monaco

Véritable circuit mythique en Formule 1, le Grand Prix de Monaco pourrait lui aussi être impacté par cette promesse de la part de la CGT Energie de couper le courant des principaux évènements sportifs. Si Monaco n'est pas en France, puisqu'il s'agit d'une Principauté, son électricité est fournie par la France. La CGT a donc la main sur le réseau électrique de Monaco et pourra donc agir. Ce Grand Prix aura lieu le même jour que le début de Roland-Garros, à savoir le 28 mai prochain.