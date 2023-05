F1 : Le cauchemar de Pierre Gasly

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, Pierre Gasly tentera de chasser ses vieux démons à Miami. La saison passée, le pilote français avait été contraint à l'abandon après un accrochage avec Lando Norris malgré un très bon début de week-end. Une semaine après le désastre de Bakou, Pierre Gasly devra faire bonne figure au Grand Prix de Miami.

La Formule 1 ne prend pas de congés. Comme la semaine passé, un Grand Prix sera disputé ce dimanche, le 5ème de la saison. Cette fois-ci, c'est à Miami que les pilotes se sont donnés rendez-vous. Il s'agira du deuxième Grand Prix de Miami de l'histoire. La saison passée, Max Verstappen l'avait facilement emporté mais d'autres pilotes avaient connu des fortunes bien différentes. Pierre Gasly, décidément dans tous les mauvais coups, avait été victime d'un accident qui l'avait contraint à l'abandon.

Les espoirs de Gasly ruinés par Alonso

A Miami l'an passé, Pierre Gasly avait réalisé la meilleure qualification de son début de saison. Le Rouennais s'était élancé de la 7ème position et avait tenu bon pendant 39 tours avant un accrochage fatal. Fernando Alonso avait freiné trop tardivement et l'accrochage était inévitable. Parti aux stands, Pierre Gasly se retrouvait encore en bonne posture pour la 7ème place. Problème, il lui était devenu impossible de prendre les virages avec sa monoplace abimée. Dans le bas-côté au virage n°7, il en était ressorti mais avait percuté, en repartant, Lando Norris. Lancé à pleine vitesse, le Britannique s'en était sorti indemne, tout comme Gasly qui, après-course, avait fait part de sa colère à l'égard de Fernando Alonso.

«Cela nous a ruiné la course»