F1 : Le boss d’Alpine lance un ultimatum, il lui répond cash

Pierrick Levallet

En cinq courses, Alpine n'a décroché que 14 points cette saison. L'écurie française éprouve de grandes difficultés sur le moment. Pierre Gasly et Esteban Ocon n'y arrivent pas vraiment. Laurent Rossi n'a alors pas hésité à mettre la pression à Alpine. Et Otmar Szafnauer n'a pas manqué de lui répondre.

Si le Grand Prix de Miami a été plutôt satisfaisant pour Alpine avec la huitième place de Pierre Gasly et la neuvième position d’Esteban Ocon, l’écurie française a néanmoins du mal cette saison. Alpine n’est que sixième du classement constructeur avec 14 points, ex-aequo avec McLaren et bien loin derrière Ferrari. Visiblement déçu par les résultats de son équipe, Laurent Rossi a mis la pression à la direction. « Je dois m’attaquer à ce problème, j’ai besoin des bonnes personnes pour le faire. [...] Otmar Szafnauer ? Il est responsable des performances de l’équipe, c’est son travail. Il ne s’agit pas de se cacher. Otmar a été engagé pour diriger l’équipe, tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers les objectifs que nous avons. Nous voulons progresser constamment, comme nous l’avons fait les deux premières années en étant cinquièmes puis quatrièmes, et monter sur les podiums. Et c’est donc sa mission de redresser cette équipe et de l’amener à la performance que nous voulons » a lancé le PDG d’Alpine. Otmar Szafnauer n’a donc pas manqué de lui répondre.

F1 : Alpine vit un cauchemar, il lâche une terrible annonce https://t.co/VX5GupyJ7n pic.twitter.com/oY7S6pjS3Q — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Je n’ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits»

« Lire quelque chose comme ça dans les médias ne met pas plus de pression, tout le monde veut bien faire ici. Ce sont des techniciens et des ingénieurs expérimentés au plus haut niveau, et nous nous mettons la pression, nous n’avons donc qu’à réparer nos erreurs. Je n’ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits, vous devrez lui demander, mais je lui demanderai. Ce week-end a été chargé et je n’en ai pas encore eu l’occasion de voir cela. Oui, nous avons sous-performé à Bakou, les pilotes se sont accrochés en Australie, et lors de la première course, nous avons eu une myriade de pénalités, à commencer par Esteban [Ocon] qui n’était pas à sa place » a d’abord expliqué le directeur d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Tout ce que nous pouvons faire, c’est trouver et comprendre la cause profonde»