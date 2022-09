Formule 1

F1 : L’annonce de McLaren pour l’avenir de Ricciardo

Publié le 28 septembre 2022 à 06h35 par Thibault Morlain

McLaren ayant décidé de faire confiance à Oscar Piastri, c’est Daniel Ricciardo qui en a fait les frais. En effet, l’Australien devra faire ses valises à l’issue de la saison de Formule 1. La question est désormais de savoir où il pilotera en 2023. Et pour le moment, le flou est total concernant l’avenir de Ricciardo. Du côté de McLaren, on se veut toutefois optimiste…

En 2023, la grille de départ de Formule 1 va connaitre quelques changements par rapport à cette année. Ça va notamment bouger du côté de chez McLaren. Si Lando Norris sera toujours là, cela ne sera en revanche pas le cas de Daniel Ricciardo. En effet, l’Australien va partir pour laisser sa place à son compatriote, Oscar Piastri. Mais où rebondira alors Ricciardo ? Telle est l’une des questions qui se pose dans le paddock et elle a notamment fait réagir le patron de McLaren, Andreas Seidl.

Un retour au top loin de McLaren ?

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Andreas Seidl s’est notamment dit convaincu que Daniel Ricciardo retrouvera un grand niveau au sein d’une autre écurie : « Je suis absolument convaincu que c’est possible parce que j’ai moi-même vu cela dans le passé. Je l’ai vécu avec d’autres pilotes et nous avons vu cela dans le passé avec d’autres pilotes. Il peut y avoir un déclic qui relance tout ».



« Il y a peu de places et il est certain que les deux saisons de Daniel chez nous ne provoque pas d’enthousiasme particulier. Mais pour le défendre, il faut rappeler que la Formule 1 est complexe. Il y a tellement de choses à réunir pour être performant en piste, du côté du pilote, du côté de l’équipe, du côté de la voiture. Et au final, on ne parle que de 2 dixièmes sur un tour, un clin d’œil », a ajouté le patron de McLaren.

L’échec de McLaren