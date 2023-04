F1 : « Laissons le tranquille », il vole au secours d'une légende

La rédaction

Le 29 décembre 2013 est un jour gravé dans la mémoire des fans de Formule 1. Alors qu'il était en vacances au ski, Michael Schumacher, tout juste retraité, est victime d'un grave accident qui le plonge dans le coma. Presque 10 ans après cet accident, le mystère reste entier quant à la forme du septuple pilote qui n'a plus fait une seule apparition publique. Jean Todt, son ami et ancien patron chez Ferrari a évoqué l'état de santé de Schumacher.

Jean Todt fait partie des rares personnes à pouvoir voir régulièrement Michael Schumacher. Très proche du septuple champion du monde de Formule 1, il se rend souvent au domicile des Schumacher mais entretient, comme depuis 10 ans bientôt, le secret autour de l'état de santé de « Schumi » voulu par sa femme, Corinna.

«Il suit des traitements»

Lors d'un documentaire Netflix diffusé en 2021, la femme de Michael Schumacher, Corinna qui est à son chevet depuis ce terrible accident expliquait : « Je n'ai pas accusé Dieu pour ce qui s'est passé. C'est toujours terrible de se dire pourquoi nous ? Pourquoi Michael ? Mais pourquoi ça arrive aussi aux autres ? Il me manque tous les jours. Mais il est là. Il est différent, mais il est là, et ça nous donne de la force. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien. »

«Laissons le tranquille»