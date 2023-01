F1 : «Je n’accepterai pas ça», Fernando Alonso met déjà la pression sur Aston Martin

Hugo Chirossel

Après avoir passé les deux dernières années chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de se lancer un nouveau défi. L’Espagnol évoluera désormais chez Aston Martin pour la saison à venir. Une des plus mauvaises équipes de la Formule 1, qui a terminée septième du classement constructeur en 2022. Il a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé qu’il ne restera pas s’il ne pense pas que sa nouvelle équipe est capable de se battre aux avant-postes.

« Je ne continuerai pas si je ne crois pas que nous avons une chance »

« Non, je pense que je n’accepterai pas ça et que je ne continuerai pas si je ne crois pas que nous avons une chance. Je ne sais pas si c’est 1% ou 10%, mais je ne continuerai que si je crois que nous avons une chance », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Motorsport.com . Fernando Alonso a tout de même conscience que sa nouvelle équipe, qui a terminé septième au classement constructeur la saison passée, ne pourra pas combler son retard en un claquement de doigts : « L'an prochain, je pense qu'il est irréaliste qu'Aston Martin réduise entièrement l'écart, mais nous devons poser les bases des prochaines voitures et mieux travailler que les équipes autour de nous. Cet environnement est très concurrentiel, alors pour devenir champion il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Personnellement, je suis prêt à faire quelque chose d'exceptionnel, et j'en attends autant de l'équipe . »

« Au moins deux ou trois ans »