F1 : Incident avec Red Bull, Lewis Hamilton s'explique

Jean de Teyssière

Lors de la séance de sprint sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, Max Verstappen a remporté la course mais un incident a eu lieu entre Lewis Hamilton et Sergio Pérez, obligeant le pilote mexicain à abandonner, son ponton étant abîmé. Écopant de cinq secondes de pénalité, le Britannique a finalement terminé septième et s'est exprimé sur cet incident.

Cette pénalité n'a pas été du goût du directeur de Mercedes, Toto Wolff, qui fulminait au micro de Canal + : « Moi aussi je pense que c’est pas juste. Il était à côté, ça glissait mais l’autre (Pérez) n’a pas laissé d’espace non plus. Je crois pas que cela mérite une pénalité. L’argument qu’il avait cassé sa voiture après…il était lent avant, ça n’a rien changé. »

« Sergio Pérez était assez lent et est allé au large plusieurs fois »

De son côté, Lewis Hamilton donne sa version de l'incident, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Sergio Pérez était assez lent et est allé au large plusieurs fois. Il était lent du coup et en travers dans le virage 14. J’ai eu une excellente sortie, j’étais à plus d’une demi-voiture à ses côtés et nous avons fini par nous toucher. C’était un peu un incident de course vraiment, naturellement ce n’était pas intentionnel mais les commissaires l’ont vu différemment. Les conditions étaient très difficiles, nous faisions tous de notre mieux. Cela ne fait pas une énorme différence, quatrième ou septième du Sprint, vous n’obtenez pas beaucoup de points. »

« Troisième demain, j’ai une Ferrari et Perez devant, donc j’espère pouvoir me battre avec ces gars-là »