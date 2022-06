Formule 1

F1 - GP du Canada : Leclerc veut éviter une nouvelle catastrophe et Alonso rêve d'un exploit

Publié le 19 juin 2022 à 11h35 par Arthur Montagne

Les qualifications du Grand Prix du Canada ont offert un très joli spectacle et une grille de départ totalement inédite. Si la pole position de Max Verstappen n'a rien d'une surprise, le champion du monde en titre n'avait surement pas prévu de partager la première ligne avec un Fernando Alonso impressionnant. De son côté, Charles Leclerc, qui partira en fond de grille, tentera de sauver les meubles.

Très attendues, les qualifications du Grand Prix du Canada ont débuté dans des conditions drastiques. Sous la pluie, la hiérarchie a donc été malmenée puisque Pierre Gasly a été éliminé en Q1 tandis que Sergio Pérez a envoyé sa Red Bull dans le mur et ne s'élancera que 13e ce dimanche. Piégé lui aussi, Lando Norris a rencontré des problèmes mécaniques qui l'ont privé d'un passage en Q3. A l'inverse, certains pilotes en ont profité pour se distinguer à l'image des deux Haas qui occuperont la troisième ligne grâce à la 5e place de Kevin Magnussen, qualifié juste devant son coéquipier Mick Schumacher qui signe le meilleur résultat de sa jeune carrière. Guanyu Zhou place son Alfa Romeo en Q3 pour la première fois depuis ses débuts en F1. Les deux premières lignes seront également inédites puisque Max Verstappen partira en pole devant Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

Now that's an exciting grid order for Sunday 🤤#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/D70cm9LENg — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Verstappen peut enfoncer le clou pour le titre

Le seul cador à avoir tenu son rang est donc Max Verstappen. Leader du Championnat du monde, le pilote Red Bull a donc un énorme coup à jouer d'autant plus que son grand rival s'élancera en fond de grille. En effet, après avoir changé plusieurs éléments, Charles Leclerc a enchaîné les pénalités et sera donc 19e sur la grille. Sergio Pérez, deuxième au classement général, n'est que 13e, ce qui offre un boulevard à Max Verstappen pour prendre le large dans la course à sa propre succession pour le titre de champion du monde. Autre bonne nouvelle pour le Néerlandais, la Ferrari de Carlos Sainz partira troisième. Si l'on pouvait s'attendre à ce que l'Espagnol profite de la situation pour s'installer sur la première ligne, c'est finalement Fernando Alonso qui a tiré son épingle du jeu.

Opportunité exceptionnelle pour Alonso

Très rapide durant tout le week-end, Fernando Alonso a confirmé qu'il n'avait rien perdu de son talent et de sa motivation. Alignant les meilleurs secteurs sous la pluie, l'Espagnol a continué sur sa lancée même lorsque la piste a commencé à sécher et s'offre donc la deuxième place sur la grille. Le double champion du monde ne s'était plus élancé depuis la première ligne depuis 2012. Une éternité. Et même si les conditions météo seront probablement calme pour la course, Fernando Alonso a un joli coup à jouer puisque Charles Leclerc et Sergio Pérez partent plus loin derrière. Compte tenu du rythme qu'il a affiché ce week-end, le pilote Alpine peut donc croire à un podium. A noter que Lewis Hamilton, qui a signé sa meilleure qualification de la saison avec sa quatrième place, cherchera également à enfin briller et à décrocher son deuxième podium de la saison après celui obtenu à Bahreïn pour le premier GP de l'année.