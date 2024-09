F1 - GP d’Italie : Norris annonce la couleur à Verstappen !

Pierrick Levallet

Décidément, McLaren est en forme en ce moment ! Après sa victoire aux Pays-Bas, Lando Norris a décroché la pole position ce samedi en marge du Grand Prix d’Italie. Le Britannique, qui va devoir notamment contenir les attaques de Max Verstappen, s’attend néanmoins à une course plutôt compliquée au vu de la concurrence derrière lui.

Après sa victoire aux Pays-Bas, Lando Norris semble bien parti pour décrocher une nouvelle victoire en F1 ce dimanche. Le pilote de McLaren a obtenu la pole position ce samedi sur la piste de Monza en marge du Grand Prix d’Italie. Le Britannique s’est d’ailleurs montré très heureux de partir une nouvelle fois en première position, accompagné d’Oscar Piastri à la deuxième place.

«Je tiens à féliciter l'équipe, qui a fait un travail remarquable»

« Une autre pole, c'est incroyable ! Comme Oscar l'a dit, avoir deux voitures première et deuxième alors que le peloton a été très serré pendant tout le week-end, c'est un peu une surprise, mais une bonne surprise. Je tiens donc à féliciter l'équipe, qui a fait un travail remarquable » a expliqué Lando Norris dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je ne m'attends pas à une course très facile»

Le pilote de McLaren s’attend néanmoins à une course compliquée, notamment avec la concurrence de Max Verstappen. « Ce que j’attends du Grand Prix ? La même chose [qu'aujourd'hui], ce serait vraiment bien. Mais comme nous l'avons vu tout au long du week-end, c'est très serré, il y a beaucoup de pilotes très rapides derrière dans des voitures rapides, donc je ne m'attends pas à une course très facile demain. Et comme George l'a dit, il y a beaucoup d'inconnues avant la course, avec la dégradation, les pneus, le tarmac, donc beaucoup de points d'interrogation et beaucoup d'excitation, j'en suis sûr. La première chicane ? C'est toujours un peu intimidant, surtout en qualifications, car on ne sait pas à quel point il faut pousser, mais c'est une chicane amusante. L'ensemble du circuit est incroyable et j'ai hâte d'être à demain » a indiqué Lando Norris. Max Verstappen et les autres pilotes sont prévenus.