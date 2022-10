Formule 1

F1 - GP des Etats-Unis : Les plus belles victoires à Austin

Publié le 23 octobre 2022 à 12h20

La 38ème édition du Grand Prix des Etats-Unis se tiendra ce dimanche et pour la 10ème fois à Austin. Lewis Hamilton adore le circuit des Amériques sur lequel il a bâtit sa légende à plusieurs reprises. Dans le Texas, de nombreux titres de champions du monde se sont acquis, réservant du spectacle et des victoires marquantes.

Pour la 10ème fois de son histoire, la Formule 1 s'arrête à Austin à l'occasion du Grand Prix des Etats-Unis. Si l'on ne sait pas qui succèdera à Max Verstappen au palmarès, le circuit des Amériques a vu des championnats se jouer et des pilotes historiques triompher.

2012, la grande première pour Hamilton

Pour sa première apparition dans le calendrier, en 2012, le circuit des Amériques a réservé un beau spectacle. Sebastian Vettel y dispute alors son 100ème Grand Prix et a l'occasion de remporter le titre de champion du monde pour la troisième année consécutive. En pôle et en tête durant 42 tours, l'Allemand craque et se fait dépasser par le fougueux Lewis Hamilton, lancé à pleine vitesse avec sa McLaren. Pour la première d'Austin, Lewis Hamilton l'emporte devant Vettel qui assure tout de même le titre constructeurs à Red Bull.

2015, l'opportunisme d'Hamilton

En 2015, Lewis Hamilton est leader du championnat du monde et s'élance en deuxième position à Austin, derrière son coéquipier et rival Nico Rosberg. Le départ du Grand Prix est donné sur une piste humide et Lewis Hamilton ne tarde pas à faire parler de lui. Il joue des coudes avec Nico Rosberg dès le premier virage, obligeant l'Allemand à sortir de la piste. Le Britannique est en tête du Grand Prix jusqu'à l'abandon de Valtteri Bottas qui force l'intervention de la virtual safety-car. A la relance, Rosberg est de retour juste derrière Hamilton. Finalement, Daniel Ricciardo prend les commandes de la course avant que Rosberg ne le dépasse et que la voiture de sécurité ne revienne au 30ème tour. A 8 tours de l'arrivée, Rosberg manque son virage et se rate, laissant Hamilton reprendre la tête de a course. L'Allemand canalisera Vettel dans ses échappements et offrira le titre de champion à Lewis Hamilton.

2017, la surprise Verstappen

En 2017, Lewis Hamilton domine outrageusement la course et en profite pour remporter son cinquième Grand Prix en six participations à Austin. Mais le spectacle vient de derrière. Le jeune Max Verstappen, qui s'était élancé de la seizième position, parvient à doubler Kimi Räikkönen sur la ligne d'arrivée pour terminer à la troisième position. Or, il écopera d'une pénalité de 5 secondes quelques minutes plus tard pour dépassement illicite et laissera le podium au Finlandais.

2018, éternel Räikkönen

Après une disette longue de cinq ans et 114 Grands Prix, le vétéran Kimi Räikkönen renoue avec le succès en Formule 1. Encore une fois, Max Verstappen fait le spectacle derrière. Parti en dix-huitième position, le Batave résistera à Lewis Hamilton pour monter sur la seconde marche du podium. Une formidable passe d'armes.

2021, solide Verstappen

La saison 2021 bat son plein et rien n'est encore joué entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux pilotes se livrent une lutte sans merci et chaque course est plus importante l'une que l'autre. Finalement, Verstappen s'imposera d'une petite seconde devant son rival, lui permettant de garder la tête du championnat qu'il remportera quelques semaines plus tard.