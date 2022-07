Formule 1

F1 : Leclerc, Sainz… Verstappen s’incline déjà devant Ferrari

Publié le 29 juillet 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 29 juillet 2022 à 22h36

Ce week-end se tient le treizième épisode de la saison de Formule 1. Le duel opposant Charles Leclerc à Max Verstappen tient toutes ses promesses depuis le début de l'année et se poursuit au Hungaroring à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Ce vendredi se tenaient les deux séances d'essais libres. Max Verstappen n'est pas parvenu à surpasser les Ferrari, de quoi faire craindre le pire au Néerlandais.

Alors que cette saison de F1 tient toutes ses promesses, les pilotes disputaient ce vendredi les deux séances d'essais libres. L'occasion de faire un point sur les réactions des monoplaces face aux exigences que requière le circuit. Des essais libres marqués par la domination de la Scuderia Ferrari qui a placé Charles Leclerc et Carlos Sainz en tête. L'un des battus du jour est Max Verstappen (Red Bull), champion du monde en titre et leader au classement général. Le Néerlandais dresse un constat lucide à l'issue de cette journée et constate la supériorité de Ferrari.

« Sur le sec, nous ne pouvons pas rivaliser »

À la fin des essais libres, Max Verstappen a tiré les premiers enseignements des deux séances dominées par Ferrari. « Chez Ferrari, ils sont un peu en avance sur nous et je pense que ce sera difficile pour nous de se battre contre eux. D’ici demain, nous essaierons de réduire l’écart autant que possible et de voir ce que la météo nous réservera aussi. Je pense que sur le sec, nous ne pouvons pas rivaliser, alors peut-être que sous la pluie, nous le pourrons, qui sait. C’est un peu délicat, comme prévu en fait pour ce circuit, j’essaie juste de trouver un peu d’équilibre entre les sections à vitesse élevée et ceux à vitesse lente. Parfois, cela fonctionne un peu mieux, parfois un peu plus délicat. Mais oui, nous avons un peu de travail à faire », constate le pilote RedBull dans des propos relayés par NextgenAuto . Son coéquipier mexicain Sergio Perez n'est pas inquiet de la performance des Red Bull.

« Les Ferrari avaient certainement l’air très forte aujourd’hui. Elles sont définitivement très, très rapides »

De passage en zone mixte, Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull a tenu à dédramatiser sur le résultat de ces essais libres. « C’était une journée d’essais très différente pour se familiariser avec la voiture. Nous avons une bonne idée, une bonne compréhension de la journée, donc j’espère que demain (samedi) nous pourrons montrer ce que nous avons appris aujourd’hui et cela devrait également se transformer pour les tours rapides ou ceux en rythme de course, avec le plein. Je suis assez optimiste mais oui, les Ferrari avaient certainement l’air très forte aujourd’hui. Elles sont définitivement très, très rapides. Mais j’espère que demain avec un peu de pluie, les choses pourront devenir un peu plus serrées. Cela devrait bien mélanger les choses, alors j’ai hâte d’y être », lance le Mexicain dans des propos relayés NetxgenAuto .

Que peut espérer RedBull ce week-end ?

La situation n'a rien d'alarmante pour l'écurie autrichienne, leader du classement constructeur et des pilotes avec Max Verstappen. La victoire est encore possible pour la formation autrichienne qui compte se rattraper ce samedi en qualifications, d'autant que la pluie pourrait faire son apparition. Un élément qui risque d'avoir son importance ce week-end comme le reconnaissait le Néerlandais.