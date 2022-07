Formule 1

F1 - GP de Hongrie : Charles Leclerc décrypte son calvaire

Publié le 30 juillet 2022 à 22h35 par La rédaction

Après un Grand Prix de France remporté par Max Verstappen, la Formule 1 pose ses valises en Hongrie pour le treizième rendez-vous de la saison. Charles Leclerc, grand perdant du week-end dernier, espère briller sur le circuit du Hungaroring. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour le Monégasque ce samedi, la faute à la pluie.

Les pilotes de Formule 1 ont rendez-vous sur le Hungaroring ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. La Scuderia Ferrari et Charles Leclerc ont à cœur de se rattraper après la désillusion vécue la semaine dernière au Grand Prix de France. Tout avait bien commencé ce vendredi lorsque Carlos Sainz avait remporté les EL1 et que Charles Leclerc s'était imposé durant les EL2. Ferrari avait pu démontrer toute sa rapidité sur une piste totalement sèche, mais ce samedi la pluie a fait son apparition et a changé la donne. L'écurie italienne s'est fait surprendre par un George Russell (Mercedes) des grands jours, qui a devancé les deux monoplaces italiennes durant la Q3. Interrogé ce samedi, le pilote monégasque est revenu sur ces qualifications.

« Ça n'a pas été une bonne journée »

Charles Leclerc aurait pu profiter des problèmes moteurs de son rival Max Verstappen (Red Bull) lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Mais le pilote n'a pas pu confirmer le bon rythme qu'entretenait sa monoplace vendredi. « Ça n'a pas été une bonne journée aujourd'hui. J'ai eu énormément de difficultés avec les pneus, beaucoup d'irrégularité pour les mettre dans la bonne fenêtre [de fonctionnement] avec ces conditions. J'ai donc eu du mal à mettre un tour bout à bout, mais nous allons examiner ça », déplore Leclerc dans des propos relayés par Motorsport.com . L'adhérence de ses pneus n'a cessé de lui causer des soucis.

« L'adhérence était extrêmement irrégulière »

Le pilote Ferrari sait ce qui lui a fait défaut ce samedi. Et Leclerc remet la faute sur ses pneumatiques, qui n'accrochaient visiblement pas assez. « J'ai eu surtout [des difficultés] dans la première tentative en Q3. J'ai un peu changé l'outlap [le tour de sortie des stands, ndlr] pour la deuxième tentative. C'était un peu mieux, mais il y avait quand même quelque chose qui clochait. L'adhérence était extrêmement irrégulière et j'avais du mal à faire simplement un tour potable », constate le dauphin de Max Verstappen. Mais le Monégasque garde espoir pour la course de ce dimanche.

« Je suis sûr que nous pouvons remonter demain »