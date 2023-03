F1 : Gasly-Ocon, la guerre des coéquipiers va continuer

La rédaction

Le duo de coéquipiers dans une écurie fait souvent plus d'étincelles que des pilotes rivaux sur la piste. La paire Pierre Gasly-Esteban Ocon de l'écurie Alpine ne déroge pas à la règle, eux qui se connaissent depuis l'enfance et les pistes de karting. S'ils proclament dans les médias qu'ils se mettront au service de l'écurie, ils disent aussi qu'ils ne seront jamais les meilleurs amis du monde. Mais ce ne sont ni les derniers, ni les premiers.

Le monde de la F1 est perclus de rivalité, plus ou moins forte. Prost-Senna, Prost-Arnoux, Hamilton-Rosberg... Retour sur les plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1.

Rivalités à la française

Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont pas les premiers Français à être rivaux dans une écurie française. Dans les années 1981 et 1982, au sein de Renault, Alain Prost et René Arnoux étaient opposés. Deux personnalités totalement différentes, et un Alain Prost, plus jeune de 6 ans, qui débutait tout juste dans ce sport, a très vite surpassé son aîné. En 1982, René Arnoux avait reçu l'ordre de laisser passer Prost, qui jouait le titre en championnat. Mais il n'en fit rien et malgré un duo Renault à la première et deuxième place du Grand Prix de France, la relation est vite devenue invivable. Elle s'est arrêtée l'année suivante, quand Arnoux signa chez Ferrari.

Rivalités franco-britannique

Alain Prost, grand espoir de la Formule 1, et considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire, a fait beaucoup de jaloux durant sa carrière. Sauf que contrairement à sa rivalité chez Renault, Alain Prost était déjà un pilote confirmé en 1990, avec déjà 3 titres de champion du monde. Lorsque le Français est arrivé chez Ferrari en 1990, Nigel Mansell, pilote britannique a directement lancé les hostilités, étant persuadé que son nouveau coéquipier bénéficierait d'une meilleure voiture que lui. Conséquence, il a mis des bâtons dans les roues de Prost plutôt que de l'aider dans la couse au titre.

Rivalités étrangères

Plus récemment, chez Mercedes, la rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg a augmenté crescendo au fil de leurs quatre années de cohabitation, entre 2013 et 2016. Au total, Lewis Hamilton a remporté deux titres de champion du monde en 2014 et 2015, tandis que Rosberg est devenu champion en 2016. Le pilote allemand prendra sa retraite dans la foulée. Mais avant, les deux hommes s'étaient fait la guerre. Avec en point d'orgue le Grand Prix d'Espagne en 2016, lorsque Nico Rosberg a bloqué une attaque de son coéquipier britannique. Les deux hommes se crashent, et les deux Mercedes abandonnent. Colère noire pour Toto Wolff qui ne sanctionnera personne, mais qui réglera l'incident rapidement. A la suite de cet incident, Lewis Hamilton avouera même ne plus vouloir courir pour Mercedes.