F1 : Fiasco pour Hamilton, le boss de Mercedes se lâche

Hugo Chirossel

Après ses déboires lors du sprint, Lewis Hamilton a une nouvelle fois été en difficulté dimanche lors du Grand Prix du Brésil. Le Britannique a terminé huitième, tandis que George Russell a quant à lui été contraint d’abandonner. Un week-end compliqué pour Mercedes. C’est même le pire depuis 13 ans pour Toto Wolff.

Deuxième à l’issue du Grand Prix du Mexique il y a une dizaine de jours, Lewis Hamilton a vécu un week-end différent à Interlagos. Septième du sprint, le septuple champion du monde a terminé huitième de la course dimanche, alors qu’il partait cinquième sur la grille de départ et qu’il avait en plus vu Charles Leclerc abandonner lors du tour de formation. La monoplace de Mercedes n’avait pas de rythme en course et George Russell de son côté n’a même pas pu aller au bout du Grand Prix du Brésil.

«C’est inacceptable pour nous tous»

Un résultat inacceptable pour Toto Wolff : « Comme je l’ai dit après l’arrivée, c’est totalement déconcertant. En même temps, c’est inacceptable pour nous tous. Nous sommes une structure propre, une équipe solide, et nous n’avons pas eu l’air d’une équipe solide ici. Il est intéressant de constater qu’au cours de trois courses consécutives, vous terminez à une bonne deuxième place dans les deux courses, en défiant Max (Verstappen), et qu’une semaine plus tard, vous ne vous retrouvez nulle part », a déclaré le patron de Mercedes, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«C’est le pire week-end depuis 13 ans»