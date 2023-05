F1 : Fiasco pour Gasly et Ocon, la mise en garde d’Alpine

Arnaud De Kanel

Alpine a vécu un week-end cauchemardesque à Bakou. L'écurie tricolore a été en galère de vendredi à dimanche et elle est repartie avec 0 point puisqu'Esteban Ocon et Pierre Gasly ont franchi la ligne d'arrivée en 15ème et 14ème position. Otmar Szafnauer ne veut pas que cela se reproduise.

Trois semaines après la catastrophe de Melbourne, Alpine voulait se racheter à Bakou et marquer des points. Finalement, rien ne s'est déroulé comme prévu. Pierre Gasly a connu de multiples mésaventures avec sa monoplace et Esteban Ocon n'a pas été plus verni que son coéquipier. Pour la première fois de la saison d'ailleurs, aucune des deux Alpine ne s'est qualifiée pour la Q3. L'écurie dirigée par Otmar Szafnauer a tout raté et a même évité une tragédie de justesse puisque des photographes étaient amassées dans la voie des stands au moment ou Esteban Ocon s'apprêtait à chausser de nouvelles gommes.

«Ce qu’a fait la FIA est incompréhensible»

« J’ai vraiment eu très peur ! Nous savions qu’Esteban devait arriver, tout le monde le savait puisque Nico (Hulkenberg) était dans la même situation. Ce qu’a fait la FIA est incompréhensible. Cela aurait pu être dramatique mais, heureusement, Esteban a freiné à temps et n’a pas ajouté aux drames de ce week-end pour nous », a déclaré le dirigeant roumano-américain dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour ce qui est du week-end dans sa globalité, Szafnauer ne veut plus revoir un tel fiasco.

«Nous ne devons plus répéter ce type de performances»