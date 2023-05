F1 : Ferrari tente un énorme pari, Hamilton jubile

Pierrick Levallet

À Monaco, rien ne s'est passé comme prévu pour Ferrari ce dimanche. La Scuderia espérait monter sur le podium, mais Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont finalement terminé derrière Lewis Hamilton et George Russell. Les deux pilotes de Mercedes ont su profiter à la perfection d'une erreur de stratégie de la part de l'écurie italienne.

Le GP de Monaco ne s’est pas spécialement bien déroulé pour Ferrari. Pendant les qualifications, Charles Leclerc a subi une pénalité et a été rétrogradé à la sixième position sur la grille de départ. La Scuderia misait donc sur Carlos Sainz Jr pour monter sur le podium. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l’écurie italienne. Charles Leclerc a terminé à la sixième place, et son coéquipier est arrivé huitième. Ferrari a pourtant pris des risques pour atteindre ses objectifs ce dimanche.

«Nous avons décidé de prendre un risque et d’essayer de finir troisième»

« Dans le premier relais, le rythme était correct : Carlos a essayé d’attaquer plusieurs fois pour dépasser Ocon qui était lent devant lui, mais cela a permis à Verstappen et Alonso de s’échapper en tête. Puis, quand la pluie est arrivée, nous étions cinquième et septième et nous avons décidé de prendre un risque et d’essayer de finir troisième. Nous nous attendions à ce que la piste ne soit pas si humide et en se passant des pneus pluie, nous aurions pu terminer sur le podium. C’était le pari pour nous, le risque n’était pas trop élevé car nous n’avons pas perdu de position. Mais c’est comme ça. Nous savions parfaitement sur la grille que si nous voulons réaliser quelque chose, nous devons prendre des risques. Je ne suis pas du tout déçu des risques que nous avons pris » a expliqué le patron de Ferrari Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton en a profité à Monaco