F1 : Ferrari hallucine face à Verstappen

Arnaud De Kanel

Largement en tête du championnat du monde, Max Verstappen se dirige vers un troisième titre consécutif grâce à son pilotage parfait. Le Néerlandais a privé Ferrari d'une victoire à domicile à Monza au terme d'une performance encore remarquable. Verstappen n'a pas flanché depuis deux ans et cela impressionne totalement Frédéric Vasseur.

Cette saison encore, il y a Max Verstappen et les autres. Au volant de sa Red Bull, le double champion du monde en titre survole les débats et ne laisse absolument aucune chance à ses adversaires. Il ne commet aucune erreur chaque week-end et Frédéric Vasseur n'a pas manqué de le remarquer. Beau joueur, le Français salue les performances exceptionnelles de Verstappen.



«Le plus impressionnant pour moi, c’est Max»

« Ce qui est impressionnant, c’est qu’ils ont toujours un méga rythme, de Monza à Monaco, sur tous les circuits, ils ont été performants - c’est impressionnant. Mais le plus impressionnant pour moi, c’est Max. Pas seulement sur les 10 dernières courses, c’est sur les deux dernières années. Je dirais qu’il n’a pas fait une seule erreur en course. C’est sûr qu’il est plus facile de ne pas faire d’erreurs quand on a une marge sur les autres. Mais même dans ce genre de circonstances à Monza, il est capable de gérer la situation très bien, il a mis un peu de pression sur Carlos, mais jamais trop, et il n’a pas pris de risques », constate Frédéric Vasseur dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron de Ferrari ose à peine y croire.

«Ne pas faire une seule erreur sur deux saisons, c’est tout simplement méga»