F1 : En plein calvaire, il lâche un terrible aveu

Le premier GP de la saison à Bahreïn le 5 mars dernier, a livré ses premières vérités. Si Max Verstappen a semblé déjà plus fort que tout le monde, du côté de chez Alpine, la course a été mitigée. Car si Pierre Gasly a réussi une incroyable remontée jusqu'à la 9ème place, Esteban Ocon, lui, a vécu une journée cauchmardesque et a du abandonner. Ce dernier est revenu sur l'une des courses les plus compliquées de sa carrière.

Désormais âgé de 26 ans, Esteban Ocon n'est plus ce jeune pilote qui avait effectué ses débuts avec Manor Racing à 19 ans seulement. Le pilote français a participé à 112 courses dans sa carrière, et celle disputée le 5 mars dernier sur le circuit international de Sakhir aura été l'une de ses plus laborieuses. Sanctionné à 3 reprises par des pénalités, Esteban Ocon s'est livré sur ses ressentis, mais aussi sur l'importance de rapidement rebondir en Arabie Saoudite dès dimanche prochain.

Esteban Ocon a vécu « la pire course de sa carrière »

Dans des propos rapportés par F1 Only , Esteban Ocon s'est livré sur cette course galère à Bahreïn : « C’était probablement la pire course de ma carrière à ce jour en Formule 1, compte tenu du déroulement du dimanche. Mes efforts ont malheureusement été compromis d’entrée de jeu avec l’infraction sur la grille de départ, et tout est alors allé de mal en pis. Le plus important est d’apprendre de nos erreurs et de veiller à ce qu’elles ne se reproduisent plus » .

