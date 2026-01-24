F1 : «En colère», Verstappen balance sur son calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il fait désormais partie des meilleurs pilotes de l’histoire, Max Verstappen a également connu son lot d’incertitudes. Le quadruple champion du monde s’est récemment dévoilé sur l’un des passages les plus compliqués de sa carrière, lorsque le Néerlandais avait vécu un calvaire lors du début de la saison 2018. Explications.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a été légèrement devancé en 2025. Pour seulement deux petits points, le Néerlandais a perdu sa couronne au profit du Britannique Lando Norris. S’il a néanmoins prouvé en fin de saison qu’il était d’assez loin le meilleur pilote de sa génération, Verstappen a également connu des coups de moins biens au sein de son immense carrière.

« Je faisais moi-même quelques erreurs, puis on entre dans une spirale négative » Certes, ces derniers n’ont pas été nombreux. Le pilote Red Bull est réputé pour son sang-froid hors du commun, lui qui ne laisse que très peu de place au doute. Doté d’un mental d’acier, Max Verstappen a néanmoins confirmé qu’il avait connu des périodes plus compliquées, notamment lors du début de la saison 2018. « La saison 2018, le début, les sept ou huit premières courses. Je faisais moi-même quelques erreurs, puis on entre dans une spirale négative, on essaie de pousser encore plus fort et rien ne fonctionne », a ainsi récemment confié le champion néerlandais dans des propos relayés par Next-Gen Auto.