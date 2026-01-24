Signature à la Kylian Mbappé : L’offre du Real Madrid est partie !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid après son départ libre du PSG, Kylian Mbappé a eu droit à un contrat juteux dans la capitale espagnole. Le club madrilène aurait d’ailleurs fait une offre à une star qui souhaiterait bénéficier du même traitement que le capitaine de l’équipe de France au sein de la Casa Blanca.

Kylian Mbappé a chamboulé la grille salariale du Real Madrid après son arrivée. Parti libre du PSG, le capitaine de l’équipe de France a eu droit à un contrat particulièrement juteux chez les Merengue. Les dirigeants madrilènes ont fait une exception avec le natif de Bondy, qui est désormais considéré comme la tête du projet du Real Madrid. Il faut dire que les prestations de Kylian Mbappé justifient un tel contrat. Seulement, une autre star aimerait bénéficier du même traitement que l’attaquant de 27 ans.

Une star du Real Madrid demande le même traitement que Mbappé Depuis quelques semaines maintenant, les négociations pour la prolongation de contrat de Vinicius Jr sont en effet au point mort. Sous engagement jusqu’en juin 2027, l’international auriverde aimerait avoir un contrat similaire à celui de Kylian Mbappé afin d’être reconnu à sa juste valeur. Mais le Real Madrid ne semble pas vraiment disposé à accéder à sa demande. La Casa Blanca lui aurait toutefois fait une proposition d’après les informations de Christian Falk.