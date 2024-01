F1 : Deux cracks abdiquent !

Arnaud De Kanel

Très performants du côté de l'IndyCar, Alex Palou et Colton Herta sont attendus en Formule 1 pour briller. Mais visiblement, les deux phénomènes n'ont plus vraiment la tête à une arrivée dans la catégorie reine. Ils estiment que leur chance est passée et ne prévoient plus de venir en Formule 1 dans les prochaines années.

A 23 et 26 ans, Colton Herta et Alex Palou se sont fait un nom en IndyCar. La suite logique pour eux devait s'écrire en Formule 1 mais ce temps semble révolu. Un temps proche de McLaren, Palou ne cherche plus à changer de discipline tandis qu'Herta se voit mal arriver en F1 après une saison très délicate en IndyCar. Les discours pessimistes des deux pilotes montrent qu'ils font une croix sur une nouvelle aventure.

«Ça n’a pas vraiment marché»

« La F1 ? J’ai essayé d'y rentrer. Ça n’a pas vraiment marché. Mais c’est bon. Nous essaierons d’obtenir de nombreux titres ici en IndyCar si nous le pouvons, et nous essaierons de nous battre pour autant de victoires et d’Indy 500 que possible », a déclaré Alex Palou dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Colton Herta estime quant à lui que le temps ne joue plus en sa faveur.

«L’objectif principal en ce moment est l’IndyCar»