F1 : «Celui qui termine deuxième est le premier à perdre», le coup de pression de Ferrari

Hugo Chirossel

Après avoir terminé deuxième au championnat constructeur l’année passée, la Scuderia a de grandes ambitions pour la saison à venir. Benedetto Vigna s’est récemment exprimé sur les objectifs de son équipe en 2024. Pour le PDG de Ferrari, il n’y a pas d’autres alternatives que le titre de champion. Charles Leclerc est prévenu.

L’année passée, Ferrari avait démarré sur les chapeaux de roues. Vainqueur de deux des trois premiers Grand Prix de la saison, Charles Leclerc pensait pouvoir concurrencer Max Verstappen et Red Bull pour le titre de champion du monde. Cela n’a finalement pas été le cas, mais le Monégasque a tout de même terminé à la deuxième place au classement des pilotes, tandis que dans le même temps, la Scuderia a fini deuxième au championnat constructeur. Des résultats encourageants, mais qui ne satisfont pas Benedetto Vigna.

« Le titre mondial doit être l’objectif maintenant »

« Celui qui termine deuxième est le premier à perdre. Bien sûr, le titre mondial doit être l’objectif maintenant. Le patron de l’équipe, Fred Vasseur, sait ce qu’il a à faire », a déclaré le PDG de Ferrari, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Nous avons prouvé la saison dernière que nous pouvions avoir notre mot à dire pour des podiums et des victoires de manière régulière. Bien sûr, l’objectif doit maintenant être non seulement de pouvoir prendre la tête du championnat rapidement, comme l’an dernier, mais aussi de la maintenir jusqu’à la finale de la saison . »

« Il faut transformer l’essai pour eux »