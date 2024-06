F1 : Catastrophe pour Hamilton, Verstappen entre dans l’histoire

Le Grand Prix de Barcelone 2016 a marqué un tournant historique en Formule 1. Parti en pole position, Lewis Hamilton a été contraint d'abandonner suite à une collision avec son coéquipier Nico Rosberg. Cet incident a ouvert la voie au jeune prodige Max Verstappen, qui a su tirer parti de la situation pour décrocher la première victoire de sa carrière.

Certaines courses marquent à jamais l'histoire de la Formule 1, et le Grand Prix de Barcelone 2016 en fait indéniablement partie. Ce jour-là, tous les pronostics étaient en faveur de Mercedes, avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg partant des deux premières positions sur la grille de départ. Cependant, les deux coéquipiers se livrèrent une bataille acharnée qui tourna en leur défaveur. Max Verstappen, alors âgé de 18 ans, saisit cette opportunité avec brio et inscrivit son nom dans les annales en devenant le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de F1.

2016 Barcelona'daki unutulmaz Hamilton-Rosberg çarpışması. Hamilton yine yarış dışı kaldığı bir yarışta direksiyonu fırlatıyor.. pic.twitter.com/VDDgM4ANMQ — Mehmetcan (@1283mk) November 18, 2020

Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, espérait utiliser le Grand Prix de Barcelone comme tremplin pour se rapprocher de la tête du championnat. Malheureusement, dès le départ, le pilote britannique a été impliqué dans un accident spectaculaire avec son coéquipier Nico Rosberg. Cet incident a entraîné l'abandon immédiat des deux pilotes, anéantissant ainsi leurs chances de victoire. Profitant de cette situation, Max Verstappen a su saisir l'opportunité qui se présentait à lui.



Exactly today in Barcelona 2016, Max Verstappen made history as the youngest driver ever to win an F1 race



18 years old

Debut for Red Bull

New team

New car

No winter testing



Niki Lauda took off his hat to Max and said the legendary words: "Max is the talent of the century" pic.twitter.com/TOBNofbflg