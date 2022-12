F1 : Avant 2023, le clan Verstappen fait d’incroyables révélations

La rédaction

L’année 2022 aura été fantastique pour Max Verstappen. Sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive, le Néerlandais a totalement dominé cette saison. Alors que le pilote prépare actuellement 2023, il s’est exprimé sur l’année à venir au côté de son père, Jos. Les deux hommes ont notamment évoqué leur moment le plus difficile de cette saison.

«Tout dépend de la façon dont nous sortons de l’hiver et améliorons la voiture»

Dans des propos relayés par MotorSport , Jos Verstappen, le père de Max, a évoqué la saison à venir pour son fils. Il n’a d’ailleurs pas caché être confiant de voir une nouvelle fois le pilote de chez RedBull brillait en 2023. « On ne sait jamais ! Tout le monde a beaucoup appris cette année. Les planchers seront modifiés mais notre base est bonne je pense. S’ils (Red Bull) s’appuient sur cela et choisissent la bonne direction, alors j’espère que nous pourrons avoir une autre chance de remporter le championnat, » commente le père de Max. « Tout dépend de la façon dont nous sortons de l’hiver et améliorons la voiture. Je fais confiance aux gens de l’usine pour concevoir une autre grande voiture. Pendant la trêve hivernale, je me concentrerai à nouveau sur l’année prochaine, » ajoute Max Verstappen.

«Il y a eu des paroles fortes mais nous avons toujours des conversations très directes»