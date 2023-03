F1 : Alonso va prendre sa revanche, Verstappen peut trembler

La rédaction

L'année dernière, le Grand Prix d'Australie rimait avec cauchemar pour Aston Martin. Sebastian Vettel et Lance Stroll avaient crashé leur véhicule tout le week-end ne permettant pas à Aston Martin de prendre des points. Mais cette année, Aston Martin a un atout de poids, celui de compter dans ses rangs Fernando Alonso qui étonne toujours plus en terminant deux fois 3ème lors des deux premiers Grand Prix. Et l'Espagnol compte bien faire prendre sa revanche à Aston Martin par rapport à l'année dernière.

Dans une semaine aura lieu le troisième Grand Prix de la saison, en Australie. Un Grand Prix que Fernando Alonso n'a gagné qu'une seule fois durant sa très longue carrière, en 2006. Pour Mick Krack, le directeur de l'écurie d'Aston Martin, la confiance est au maximum avant d'aborder cette troisième course.

« C'était un moment très difficile »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Mick Krack revient sur les évènements de l'année passée : « C’était un moment très difficile, mais je pense que c’était aussi le meilleur moment pour nous en tant qu’équipe. Pourquoi ? Parce qu’après ce Grand Prix maudit, nous nous sommes tous réunis après ce qui s’est passé et nous avons parlé d’une voix normale, sans hausser le ton ou pointer du doigt. Les pilotes qui ont fait des erreurs, les ingénieurs qui ont conçu la voiture qui était une catastrophe en termes d’équilibre. Il aurait été assez facile de s’effondrer complètement, mais nous sommes vraiment restés ensemble et avons décidé de nous en sortir. De ce point de vue, c’est en fait le point culminant de l’année dernière pour moi. Donc je n’y vais pas avec un mauvais sentiment, j'y vais avec le sourire. »

F1 : Gasly arrive, Alpine est aux anges https://t.co/sCL9mO7OM8 pic.twitter.com/wxKP6mhQSY — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

« Nous sommes assez confiants »