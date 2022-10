Formule 1

F1 : Alonso se déchaîne contre Alpine... qui lui répond !

Publié le 13 octobre 2022 à 02h35

Arthur Montagne

Très remonté contre son équipe, Fernando Alonso reproche à Alpine sa stratégie en course durant le GP du Japon. L'Espagnol estime être rentré trop tard au stand pour chausser de nouveaux pneus et n'a donc pas pu récupérer de places sur la piste. Directeur sportif d'Alpine, Alan Permane répond au double champion du monde.

Alors qu'il ne reste plus que quatre courses à Fernando Alonso au volant d'une Alpine, le double champion du monde ne mâche pas ses mots à l'égard de sa futur ex-écurie. En effet, l'Espagnol est apparu très frustré par la stratégie de course au Japon. Et pour cause, Fernando Alonso a été l'un des derniers à délaisser les pneus maxi-pluie pour chausser des intermédiaires, ce qui lui a fait perdre des places. Et en fin de course, Alpine a tenté un pari en faisant entrer son pilote afin qu'il mette des intermédiaires neufs. Un pari qui ne s'est pas avéré payant puisque l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton n'a pas gagné de place.

Alonso fracasse Alpine

Par conséquent, Fernando Alonso n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule après la course. « Nous n'avons cessé de prendre les mauvaises décisions. D'abord, nous avons été les derniers à mettre les intermédiaires, nous avons perdu des places. Puis nous avons fait le second arrêt trop tard, à six tours de la fin, et j'ai fini à la place que j'occupais déjà avant. Dans les deux cas, je demandais à m'arrêter plus tôt, mais peut-être que mon micro ne marchait pas aujourd'hui », expliquait le double champion du monde, avant d'en rajouter une couche : « Nous aurions dû nous arrêter à dix, onze ou douze tours de l'arrivée. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Nous nous sommes arrêtés à six tours de la fin. Nous avons perdu une opportunité . »

Permane se défend