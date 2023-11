F1 : Alonso lâche Alpine, il s’explique

Arnaud De Kanel

A la surprise générale, Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin à compter de 2023. Son annonce inattendue faite le premier jour de la trêve estivale avait secoué tout le paddock. Plus d'un an plus tard, l'Espagnol a commenté son choix de quitter l'écurie française par la petite porte.

C'est le transfert de la saison passée. Contre toute attente, Fernando Alonso prenait tout le monde de court au premier jour de la trêve estivale en annonçant sa signature chez Aston Martin. Le vétéran était donc parti en mauvais termes de chez Alpine qui n'avait rien vu venir et qui avait mal pris le fait que son pilote accepte l'offre d'une autre écurie alors que des négociations se tenaient pour le prolonger. Alonso a livré les coulisses de son départ.



Alonso a proposé ses services à Aston Martin

« J’ai parlé à Lawrence de la possibilité de rejoindre l’équipe après l’annonce de Sebastian Vettel, et il s’est montré très convaincant en vendant le projet et toutes les nouvelles personnes qui le rejoignaient. Dans le bureau d’études, il y avait de grands noms venant de différentes équipes. J’ai vu beaucoup de talents. Une nouvelle usine était également en cours de construction, il y avait donc un grand projet derrière cette équipe, qui se produisait, ce n’étaient pas que des paroles. Les faits sont venus étayer les propos de Lawrence. J’ai pensé que c’était une évolution logique pour moi, si je voulais viser quelque chose de plus élevé que mon équipe précédente. Il n’a pas fallu longtemps pour que nous unissions nos forces », a révélé Fernando Alonso pour GQ . L'Espagnol garde toujours un œil sur son ancienne équipe, Alpine.

«Je ne leur souhaiterai jamais rien de mal»