F1 : Alonso choque tout le monde, il répond à ses détracteurs

Pierrick Levallet

À 41 ans, Fernando Alonso montre qu'il peut encore être un sérieux candidat dans la course au titre. L'Espagnol impressionne avec son Aston Martin. Ce dimanche, il a encore terminé sur le podium. Pour son manager, le double champion du monde est en train de répondre à ses détracteurs de la meilleure des manières.

Depuis le début de saison, Fernando Alonso impressionne tout le monde en F1. Ce dimanche, l’Espagnol a décroché son deuxième podium en autant de Grand Prix. Avec son Aston Martin, le pilote de 41 ans se bat dans le haut de tableau, là où personne ne l’attendait au vu de la forme de l’écurie britannique les années passées.

Coup de théâtre en F1, Fernando Alonso se paye Mercedes https://t.co/6RNl7F4dRS pic.twitter.com/v8G73nGjYe — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Fernando Alonso a évité une pénalité en Arabie Saoudite

En Arabie Saoudite, Fernando Alonso a terminé derrière Sergio Pérez et Max Verstappen. Il aurait pu néanmoins finir plus bas dans le classement. En effet, l’Espagnol était menacé d’une pénalité de 10 secondes à cause d’une première peine de 5 secondes mal purgées. George Russell aurait donc pu monter sur le podium à sa place. Mais quelques minutes plus tard, la FIA a annulé cette pénalité, jugeant que la faute n’était pas assez caractérisée. Fernando Alonso a donc pu récupérer sa troisième place. Pour son manager, le pilote d’Aston Martin est en train de répondre à la perfection à ses détracteurs.

«A 41 ans, il est plus rapide qu’à la vingtaine»