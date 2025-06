Zidane menace une personnalité, la révélation choc !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'apparence très calme, Zinedine Zidane a pourtant toujours un joueur sanguin comme en témoignent le nombre importants de cartons rouges reçus au cours de sa carrière (14). Et Pierre Ménès peut en témoigner, lui qui affirme avoir été menacé par Zidane après des propos à son encontre...

Suite à son témoignage dans l'émission, Pierre Ménès aurait été directement menacé par Zinedine Zidane : « Le lendemain, pas un commentaire sur ce que j’avais dit sur Zidane. Rien, tout passe comme une lettre à la poste. Et quelques jours après, il m’appelle et me dit, « Ménès, c’est Zidane. » S’il m’appelait, c’est qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas parce que pendant toute sa carrière, même quand je travaillais à L’Équipe, il m’appelait quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas », révèle l'ancien consultant de Canal +.

« Il a eu des propos menaçants »

« Cette fois-ci, il me commence à me dire, "Les saloperies que tu as racontées…" J’étais un peu étonné. Je lui réponds : "Tu l’as vue, l’émission ?" Il me dit : "Non, on m’a répété ce qui a été dit". J’étais là, "Ah bah alors là, si c’est un analphabète qui t’a répété, moi, je ne peux rien pour toi. Regarde l’émission et rappelle-moi". À partir de là, il a eu des propos menaçants que je n’ai pas tolérés. Donc non, ce n’est pas quelqu’un qui m’intéresse beaucoup humainement, ce qui n’ôte rien à l’admiration que je peux avoir pour lui en tant que joueur », poursuit Pierre Ménès. Ambiance...