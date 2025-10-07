«Une claque dans la gueule» : Le dérapage en direct dans L’Équipe du Soir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de présenter la 4000e émission de L’Équipe du Soir ce lundi, Olivier Ménard a évoqué dans les colonnes du Parisien plusieurs dérapages de ses chroniqueurs. Parmi eux, une altercation récente entre Sébastien Tarrago et Ludovic Obraniak, mais aussi une déclaration controversée d'Olivier Rouyer, recadré dans la foulée.

C’est un rendez-vous devenu incontournable pour les fans de sport, et surtout de football. Ce lundi, L’Équipe du Soir fêtait sa 4000e autour d’Olivier Ménard et sa bande de chroniqueurs sur La chaîne L’Équipe. Pour l’occasion, le présentateur de l’émission est revenu sur plusieurs moments forts de l’émission auprès du Parisien, et notamment certains dérapages de ses protégés.

« Tu peux ne pas être d’accord, tu peux t’engueuler, mais tu parles, tu échanges » « Les limites ? Tout ce qui est illégal : le racisme et l’incitation à la haine. Une fois, Olivier Rouyer démarre au quart de tour sur Noël Le Graët (ancien président de la FFF). Il dit : « Ah, je lui mettrais une claque dans la gueule. » Je lui réponds : « Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. », s’est rappelé Olivier Ménard. Tu peux ne pas être d’accord, tu peux t’engueuler, mais tu parles, tu échanges. La parole, c’est la médiation. Quand il y a de la violence, il n’y a plus de médiation. Là par exemple, je sais qu’il y a eu un truc entre Sébastien (Tarrago) et Ludovic (Obraniak) (une altercation déclenchée par l’ancien footballeur). » Une séquence survenue le 31 août dernier, dans la foulée de l’Olympico entre l’OL et l’OM (1-0), qui avait fait réagir sur les réseaux sociaux.