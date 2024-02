Une ancienne star du PSG en prison, le verdict va tomber !

Jean de Teyssière

Depuis maintenant un an, Dani Alves se retrouve dans de beaux draps. L'ancien défenseur du FC Barcelone a été accusé de viol au cours d'une soirée en boîte de nuit et son procès s'ouvrira lundi, à Barcelone. Depuis un an, Dani Alves est derrière les barreaux et son calvaire pourrait continuer encore longtemps puisqu'il risque neuf ans de prison.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Alors que l'ancienne légende du FC Barcelone avait loué une partie d'une boîte de nuit ultra chic de Barcelone, il aurait séquestré une jeune femme de 23 ans dans les toilettes, avant de lui imposer une pénétration orale et vaginale, sans son consentement. L'affaire avait secoué l'Espagne et le Brésil, l'ancien joueur du PSG étant à ce moment-là marié. Confronté à ses mensonges, le Brésilien, accablé par les preuves avait fini par reconnaître les faits, arguant toutefois que cette relation était consentie. C'est juste la notion de consentement qui sera élucidée par le tribunal de Barcelone.

Le procès de Dani Alves commence lundi

C'est un procès qui risque d'être très médiatisé qui va commencer ce lundi. Un procès qui se déroulera sans huis-clos, mais aussi sans la victime présumée. Cette dernière a fait l'objet d'une campagne d'intimidation de la part de la mère de Dani Alves, qui n'a pas vraiment respecté le secret de l'enquête en publiant son nom et des vidéos d'elle, s'amusant durant l'année 2023. Cette dernière témoignera donc en visio, son visage ainsi que sa voix seront anonymisés.

Neuf ans de prison requis contre Dani Alves

Dani Alves risque en tout cas de prendre une sacrée peine si le viol est confirmé par le tribunal de Barcelone. Durant trois jours, une trentaine de personnes seront appelées à témoigner. La plaignante réclame une peine de prison allant jusqu'à 12 ans, soit la peine maximale, ainsi que 150 000€ de dommages et intérêts. Le tribunal pourrait plus clément et requiert neuf ans de prison.