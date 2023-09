Un mensonge révélé pour le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui pendant le mercato estival. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG refusait début juin d’activer la clause pour rallonger son contrat jusqu’à l’été 2025. S’en sont suivies des menaces et une punition, mais au final toujours pas de prolongation. Et il n’y aurait pas de rapprochement concret à ce sujet.

Le PSG a eu des sueurs froides à l’intersaison. Avec le refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat, les catastrophes économiques encourues par le club en cas de départ en tant qu’agent libre en juin 2024 ont poussé le PSG à publiquement menacé Mbappé d’un transfert avant la clôture du mercato si ce dernier s’obstinait toujours à ne pas rallonger son contrat.

Pas de rapprochement entre Mbappé et le PSG pour une prolongation

A en croire L’Equipe , la réintégration de Kylian Mbappé, après avoir passé trois semaines en dehors du groupe, le 13 août dernier n’aurait rien à voir avec un rapprochement des positions des deux parties pour un nouveau contrat. Certes, la situation se serait apaisée entre les deux camps, mais il n’aurait jamais été question d’une prolongation lors de la réunion du 8 août entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé, ou bien lors de l’entrevue le 12 août pendant PSG - Lorient (0-0).

Mbappé cherche à arranger tout le monde