Traumatisé par le PSG, il balance !

Le 31 mai dernier, le PSG éclaboussait de son talent l’Europe entière en venant à bout de l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions sur le score de 5-0. Une prestation de haute volée, qui a donné des cauchemars aux joueurs du club italien. Presque un mois plus tard, Denzel Dumfries a par exemple déclaré qu’il n’était toujours pas remis complètement d’un point de vue mental.

« Pour être honnête, ce n'est pas facile »

Une victoire qui avait bien sûr fait le bonheur des joueurs du PSG, mais pas de ceux de l’Inter Milan. Denzel Dumfries avait notamment évoqué ce sujet lors d’un rassemblement avec son équipe nationale le 8 juin dernier. « Pour être honnête, ce n'est pas facile. Parfois, on se réveille en sursaut et on se demande ce qui s'est passé. Alors oui, c'est encore difficile à accepter. Ai-je réussi à l'accepter ? Non, absolument pas. Je dois l'admettre honnêtement. Même la manière dont cela s'est passé est évidemment malheureuse pour nous. Ils ont été supérieurs sur tous les plans, la victoire du PSG est méritée. »